Госдума РФ приняла закон, который расширит полномочия глав регионов и разрешит им избираться более чем на два срока подряд. Данные решения будут принимать Законодательные собрания.

Документ как бы реализует положения обновленной в прошлом году Конституции. Именно тогда в одной из статей впервые был закреплен принцип единства системы публичной власти. «Мы ориентируем всю систему на гражданина. Качество власти будет выше», — цитирует «Российская газета» председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Документом снимаются ограничения для губернаторских полномочий. Если сейчас один человек не может возглавлять регион более двух сроков подряд, то по-новому не будут ограничивать сроки пребывания губернаторов.

Но сильно радоваться не стоит, за ответственностью губернаторов будут хорошо следить сверху, ведь новый закон расширяет список оснований для досрочного прекращения их полномочий в связи с утратой доверия главы государства. Президент будет вправе сделать главе региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить.

Меж тем губернаторы смогут потребовать отставки глав администраций за некачественную работу. Например, если в области не получилось достичь нужных показателей из-за местных властей.

Остается добавить, что перед рассмотрением в третьем чтении законопроект вернули во второе, чтобы внести некоторые изменения. Совфед планирует рассмотреть документ 15 декабря. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.