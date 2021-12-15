15 декабря Совет Федерации одобрил закон*, согласно которому сотрудники правоохранительных органов будут наделены новыми правами.

Документ наделяет полицейских правом проникать в жилье и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания, оцеплять строения, жилые помещения и территории. Кроме того, представиться задержанному можно будет уже после пересечения нарушений закона, – сообщает «Российская газета».

Так, вскрыть автомобиль полицейский может, когда нужно спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан, в том числе и при возникновении ЧС. Также при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления или если имеется подозрение, что там находятся без спецразрешения предметы, изъятые из гражданского оборота. Если же владелец авто отсутствовал в момент вскрытия железного коня, то его должны проинформировать в течение суток.

Также за полицейскими закрепляется право проводить оцепление или блокирование территорий, жилых помещений, строений и других объектов, а в границах оцепления досматривать граждан, находящиеся при них вещи, транспортные средства и грузы. Если человек пойдет в отказ от досмотра, то правохранители будут вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее.

Касаемо проникновения в жилые (нежилые) помещения и земельные участки, то полицейские это смогут сделать в случае задержания лиц, которые застигнуты на месте преступления или скрылись с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление.

В список полномочий добавился осмотр места происшествия, в том числе участки местности, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях.

*Поправки в закон «О полиции».