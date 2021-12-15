образование
Названы категории людей, которые смогут получить образование бесплатно
Минтруда РФ сообщило, кто в 2022 году может претендовать на «корочку», чтобы найти хорошую работу.
Так, повысить квалификацию или получить новое образование смогут:
- безработные в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или прохождения воинской службы не могут устроиться на работу более четырех месяцев;
- молодежь без профессионального или высшего образования с риском увольнения;
- студенты последних курсов высших и средних профзаведений при условии, если для них не нашлось подходящей должности после получения специальности;
- молодые мамочки в декрете и с детьми в возрасте до семи лет;
- граждане старше 50 лет.
Чтобы воспользоваться данной программой, подать заявку нужно будет на портале «Работа в России».