Минтруда РФ сообщило, кто в 2022 году может претендовать на «корочку», чтобы найти хорошую работу.

Так, повысить квалификацию или получить новое образование смогут:

безработные в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или прохождения воинской службы не могут устроиться на работу более четырех месяцев;

молодежь без профессионального или высшего образования с риском увольнения;

студенты последних курсов высших и средних профзаведений при условии, если для них не нашлось подходящей должности после получения специальности;

молодые мамочки в декрете и с детьми в возрасте до семи лет;

граждане старше 50 лет.

Чтобы воспользоваться данной программой, подать заявку нужно будет на портале «Работа в России».