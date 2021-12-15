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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Названы категории людей, которые смогут получить образование бесплатно

Названы категории людей, которые смогут получить образование бесплатно

образование

Названы категории людей, которые смогут получить образование бесплатно

Опубликовано

Минтруда РФ сообщило, кто в 2022 году может претендовать на «корочку», чтобы найти хорошую работу.

Так, повысить квалификацию или получить новое образование смогут:

  • безработные в возрасте до 35 лет, которые после завершения учебы или прохождения воинской службы не могут устроиться на работу более четырех месяцев;
  • молодежь без профессионального или высшего образования с риском увольнения;
  • студенты последних курсов высших и средних профзаведений при условии, если для них не нашлось подходящей должности после получения специальности;
  • молодые мамочки в декрете и с детьми в возрасте до семи лет;
  • граждане старше 50 лет. 

Чтобы воспользоваться данной программой, подать заявку нужно будет на портале «Работа в России».

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