Топливо за неделю в среднем выросло в цене на 20 копеек.

Бензин и дизельное топливо в Каменске уверенно дорожают два месяца подряд — только в декабре цены скакнули вверх уже дважды. За последнюю неделю стоимость Аи-92 и Аи-95 на каменских заправках выросла на 20-25 копеек – до 48-48,90 руб./л и 53,90- 54,05 руб./л соответственно.

При этом дизельное топливо на некоторых заправках добралось до 51,97 руб./л.

Менеджеры на каменских АЗС отмечают, что резкого скачка не наблюдается, цены поднимались регулярно, но на копейки. На отдельных заправках это происходит стабильно каждую неделю — в один и тот же день и в одно и то же время.