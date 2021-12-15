По данным «Роспотребнадзора», на утро 15 декабря число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 649 и с нарастающим итогом достигло 185 309 дончан.

Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4410. Коэффициент распространения инфекции – 1.

За весь период в области выздоровели 160 099 человек, за сутки – 963 человека. Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона: в том числе в Ростове-на-Дону (182), Таганроге (39), Шахтах (31), Новочеркасске (20), Каменске-Шахтинском (8), Донецке (6), Каменском районе (6).

Среди новых заболевших 34,5% — в возрасте от 18 до 45 лет; 34,8% — от 46 до 65 лет; 17,6% — от 66 до 79 лет; 6,2% — старше 80 лет; 6,9% — дети.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 27 человек с COVID-19. Всего за весь период жертвами ковида стали 9211 человек.