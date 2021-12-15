Второе чтение принятия областного бюджета на ближайшую трехлетку пройдет 16 декабря на заседании Заксобрания.

Что же касается местного бюджета, то на прошлой неделе проект городского кошелька на 2022-2024 годы прошел публичные слушания и был вынесен на рассмотрение депутатов каменской думы.

Если брать 2022 год, то пока он по доходам составляет 2 431 221,8 руб., по расходам — 2 421 521,8, дефицит 9700,0 руб.

Но после второго чтения областного закона, скорей всего, эти параметры изменятся. Например, город ждет из области средства на проектные изыскательские работы сетей газоснабжения «Шахта 32-17», пока на эти цели есть лишь только доля местного бюджета – 600 тыс. руб.

Что же касается инвестиций в общем, то в 2022 году они составили 117,1 млн руб., в том числе:

на переселение граждан из аварийного жилья — 37,6 млн руб.,

продолжение капремонта ДК железнодорожников — 19,6 млн руб.,

капремонт дороги и тротуара по ул. Горького от пер. Коммунистического до ул. Володарского — 11,5 млн руб.,

на благоустройство общественных территорий — 32,4 млн руб.,

обеспечение жильем детей-сирот – 15,4 млн руб.

После второго чтения областного бюджета, городская дума Каменска должна будет утвердить местный, тогда и станет ясно, на что еще перепало городу из областной казны.