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Каменск ждет из донской казны софинансирования на газ
Второе чтение принятия областного бюджета на ближайшую трехлетку пройдет 16 декабря на заседании Заксобрания.
Что же касается местного бюджета, то на прошлой неделе проект городского кошелька на 2022-2024 годы прошел публичные слушания и был вынесен на рассмотрение депутатов каменской думы.
Если брать 2022 год, то пока он по доходам составляет 2 431 221,8 руб., по расходам — 2 421 521,8, дефицит 9700,0 руб.
Но после второго чтения областного закона, скорей всего, эти параметры изменятся. Например, город ждет из области средства на проектные изыскательские работы сетей газоснабжения «Шахта 32-17», пока на эти цели есть лишь только доля местного бюджета – 600 тыс. руб.
Что же касается инвестиций в общем, то в 2022 году они составили 117,1 млн руб., в том числе:
- на переселение граждан из аварийного жилья — 37,6 млн руб.,
- продолжение капремонта ДК железнодорожников — 19,6 млн руб.,
- капремонт дороги и тротуара по ул. Горького от пер. Коммунистического до ул. Володарского — 11,5 млн руб.,
- на благоустройство общественных территорий — 32,4 млн руб.,
- обеспечение жильем детей-сирот – 15,4 млн руб.
После второго чтения областного бюджета, городская дума Каменска должна будет утвердить местный, тогда и станет ясно, на что еще перепало городу из областной казны.