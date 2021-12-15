15 декабря 30 членов городского «Общества пенсионеров и инвалидов» бесплатно посмотрели в кинотеатре ДК Гагарина фильм «Летчик».

Эту благотворительную акцию руководитель кинотеатра Р. Шухомет провел в рамках Декады инвалидов.

Просмотр фильма о советском летчике Николае Комлеве, защищавшем в декабре 1941 г. походы к Москве, стал последним мероприятием декады.

– Этот фильм мы выбрали потому, что тема Великой Отечественной войны нам очень близка — у многих тогда погибли отцы, – прокомментировали участники просмотра.