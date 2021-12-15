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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане бесплатно сходили в кино

Каменчане бесплатно сходили в кино

общество

Каменчане бесплатно сходили в кино

Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

Каменчане бесплатно сходили в кино

Опубликовано

15 декабря 30 членов городского «Общества пенсионеров и инвалидов» бесплатно посмотрели в кинотеатре ДК Гагарина фильм «Летчик».

Эту благотворительную акцию руководитель кинотеатра Р. Шухомет провел в рамках Декады инвалидов.
Просмотр фильма о советском летчике Николае Комлеве, защищавшем в декабре 1941 г. походы к Москве, стал последним мероприятием декады.

– Этот фильм мы выбрали потому, что тема Великой Отечественной войны нам очень близка — у многих тогда погибли отцы, – прокомментировали участники просмотра.

  • Каменчане бесплатно сходили в кино
  • Каменчане бесплатно сходили в кино
  • Каменчане бесплатно сходили в кино
  • Каменчане бесплатно сходили в кино
  • Каменчане бесплатно сходили в кино
  • Каменчане бесплатно сходили в кино
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