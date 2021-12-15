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Какой сегодня день: даты и события 15 декабря
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 15 декабря 2021 года.
- День чая. Ежегодно во всех странах, удерживающих статус ведущих мировых производителей чая, отмечается День чая (Tea Day) — праздник одного из древнейших и полезнейших напитков на Земле. Цель праздника — привлечь внимание государства и горожан к проблемам продажи чая, взаимосвязи между продажами чая и положением работников чайных производств, небольших производителей и потребителей. Ну и, конечно же, популяризация этого напитка. Поэтому наполняем кружки любимым видом чая и наслаждаемся вкусом и ароматом напитка.
- День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.
- День радиотехнических войск ВКС РФ.
- Ночь валяния под лавкой.
- День приручения уличных фонарей.
- День кошачьих пастухов.