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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Голосовое сообщение в WhatsApp теперь можно прослушать перед отправкой оппоненту

Голосовое сообщение в WhatsApp теперь можно прослушать перед отправкой оппоненту

технологии

Голосовое сообщение в WhatsApp теперь можно прослушать перед отправкой оппоненту

Опубликовано

В популярном приложении появилась долгожданная функция. Об этом сообщил мессенджер в своем аккаунте в «Твиттере».

Как это часто бывает: наговорил сообщение, порой достаточно эмоциональное, и отправил. Теперь есть возможность предварительно прослушать свою речь. Понял, что взболтнул лишнего, и перезаписал. Возможно, некоторых это спасет от конфликтов или утечки ненужной информации.
Данная фишка уже появилась у некоторых пользователей. Чтобы активировать функцию, достаточно обновить мессенджер.

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