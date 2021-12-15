В популярном приложении появилась долгожданная функция. Об этом сообщил мессенджер в своем аккаунте в «Твиттере».

Как это часто бывает: наговорил сообщение, порой достаточно эмоциональное, и отправил. Теперь есть возможность предварительно прослушать свою речь. Понял, что взболтнул лишнего, и перезаписал. Возможно, некоторых это спасет от конфликтов или утечки ненужной информации.

Данная фишка уже появилась у некоторых пользователей. Чтобы активировать функцию, достаточно обновить мессенджер.