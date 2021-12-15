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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Эксперты оценили шансы на победу россиян в сегодняшней встрече на льду

Эксперты оценили шансы на победу россиян в сегодняшней встрече на льду
Официальный логотип турнира.

спорт

Эксперты оценили шансы на победу россиян в сегодняшней встрече на льду

Опубликовано

15 декабря состоится матч второго этапа «Еврохоккейтура» Россия — Канада. 

Игра состоится в Москве на ЦСКА-Арене. Первое вбрасывание запланировано на 18:30. За прямой трансляцией можно наблюдать на «Первом канале».
Меж тем эксперты уже делают прогнозы, в которых отдают предпочтение хозяевам. Так, поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.01, а Канады — 3.16. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.50. 

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