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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Донской губернатор предложил скидки по налогам

бизнес

Донской губернатор предложил скидки по налогам

Опубликовано

Василий Голубев внес в Заксобрание Ростовской области законопроект*, в котором прописаны поправки с введением ряда дополнительных налоговых льгот для участников экономической деятельности в Донском регионе.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, документ предлагает освободить от налога на имущество газораспределительные организации, реализующие проекты социальной догазификации. Данная мера позволит направить дополнительные деньги на увеличение протяженности газопроводов, расширит возможности по подключению новых абонентов, а также обеспечит улучшение бытовых условий граждан.

Кроме того, губернатор считает, что стоит снизить ставки налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов. В документе уточняются условия предоставления инвестиционного налогового вычета для участников нацпроекта «Производительность труда». 

*Внесение изменений в областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области».

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