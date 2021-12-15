Трек «Уляля» блогеров Роберта Гербера и Марии Фалалевой стал вторым по популярности в российском рейтинге музыкальных записей соцсети TikTok, которая также признала аккаунт the gerbers прорывом 2021 года.

В номинации «Прорыв года» блог thegerbers_ числится первым в списке из пяти номинантов с аннотацией «От забавных и милых скетчей про отношения до сотрудничества с крупным музыкальным лейблом».

Ребята позиционируют себя как ростовчане, но Роберта хорошо знают в Каменске-Шахтинском, потому что он — парень из нашего города. Роберт здесь учился в общеобразовательной школе, а параллельно — в школе искусств им. Минченкова у преподавателя Ларисы Владимировны Ереминой. Будучи воспитанником школы искусств, неоднократно становился лауреатом и победителем музыкальных конкурсов. После школы поступил в Ростовский колледж искусств.

Мария и Роберт начали вести свой блог в TikTok девять месяцев назад, выбрав главной темой свои отношения, и очень быстро количество их подписчиков выросло до 4,7 млн человек. У ребят также десятки тысяч подписчиков в других социальных сетях.

Около трех месяцев назад молодая пара переехала в Москву, где активно ведут соцсети, записывают музыкальные треки и снимаются в рекламе.