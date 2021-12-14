185, 184, 183, 185, 184, 183 — числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростове за последние шесть дней с 9 по 14 декабря.

По данным регионального штаба, Каменск-Шахтинский понизил ежесуточное значение прироста инфицированных SARS-CoV-2 c уже ставших «традиционными» 12, 11, 11, 12 человек в период 7-10 декабря соответственно до 9, 5, 9, 9 человек за 11-14 декабря.

Каменский район статистической стабильностью не отличается: число новых заболевших колебалось от 4 до 9 человек ежедневно (сегодня +4). А вот в Донецке пара показателей 5 и 7 человек за два дня подряд повторилась три раза за неделю (сегодня +7).

Всего в Ростовской области число инфицированных коронавирусом больных за сутки увеличилось на 641 и на утро 14 декабря нарастающим итогом достигло 184 660.