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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Высокие рейтинги доверия российским политикам опубликовал ВЦИОМ

Высокие рейтинги доверия российским политикам опубликовал ВЦИОМ

власть

Высокие рейтинги доверия российским политикам опубликовал ВЦИОМ

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В обнародованном 10 декабря опросе президенту Путину доверяют 63,5% россиян.

Так, показатель одобрения деятельности президента Владимира Путина, который собирали с 29 ноября по 5 декабря, составил 58,8%. Этот показатель не изменился по сравнению с предшествующей неделей. Уровень работы премьер-министра Михаила Мишустина и Правительства РФ в целом за последнюю неделю составили 37,9% и 31,2% соответственно. Оба показатели упали на 1.2 п.п. каждый.

На вопрос в лоб о доверии к Владимиру Путину положительно ответили 63,5% респондентов, Михаилу Мишустину – 46,4%, Владимиру Жириновскому – 27,2% , Геннадию Зюганову – 25,4%, Сергею Миронову – 25,6% , Алексею Нечаеву 7,4%.

*Всероссийский центр изучения общественного мнения, ВЦИОМ — одна из крупнейших российских компаний на рынке социологических исследований на основе опросов общественного мнения… Создана в 1987 году. 100% акций компании принадлежат государству.

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