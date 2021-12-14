Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России будут выдавать сертификаты по уровню антител

В России будут выдавать сертификаты по уровню антител

здоровье

В России будут выдавать сертификаты по уровню антител

Опубликовано

Новшество в основном касается тех, кто переболел бессимптомно либо привился иностранными вакцинами.

Сертификат переболевшего выдадут на год людям, получившим положительный ПЦР-тест, не обращавшихся к врачу, имеющим антитела от коронавируса. На полгода тем, кто не сдавал ПЦР-тест, но переболел и имеет достаточное количество антител. Об этом со ссылкой на Т. Голикову сообщает РИА Новости.
Что касается россиян, вакцинированных иностранными препаратами, то им также придется сдать тест на антитела, и лишь после этого получить сертификат сроком на полгода.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

происшествия

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

На Красной рухнул огромный тополь

происшествия

На Красной рухнул огромный тополь

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

транспорт

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Город планирует продать муниципальное имущество

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Реклама
Вверх