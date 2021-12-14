Новшество в основном касается тех, кто переболел бессимптомно либо привился иностранными вакцинами.

Сертификат переболевшего выдадут на год людям, получившим положительный ПЦР-тест, не обращавшихся к врачу, имеющим антитела от коронавируса. На полгода тем, кто не сдавал ПЦР-тест, но переболел и имеет достаточное количество антител. Об этом со ссылкой на Т. Голикову сообщает РИА Новости.

Что касается россиян, вакцинированных иностранными препаратами, то им также придется сдать тест на антитела, и лишь после этого получить сертификат сроком на полгода.