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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе проведут капремонт канализации

В Каменском районе проведут капремонт канализации

ЖКХ

В Каменском районе проведут капремонт канализации

Опубликовано

В следующем году в трех населенных пунктах Каменского района будут проводиться масштабные работы по капремонту аварийных сетей водоснабжения и канализации.

В пос. Глубоком будет капитально отремонтирован участок водопроводной сети протяженностью 229 м в пер. Гагарина, от ул. Артема, 311 до ул. Подтелкова, в х. Богданове заменят водяную трубу длиной 250 м на ул. Донской (между домами №№ 3 и 9), а в пос. Чистоозерном — участок водовода длиной  100 м на ул. Комсомольской, 4 и участок канализационного коллектора протяженностью 200 м от ул. Юбилейной, 35а до КНС № 1 на ул. Ленина, 50.

Общий объем средств, которые ресурсоснабжающая организация ГУП РО “УРСВ” потратит на эти работы, составит 1 млн 176 тыс. 834,4 руб.

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