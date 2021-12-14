В следующем году в трех населенных пунктах Каменского района будут проводиться масштабные работы по капремонту аварийных сетей водоснабжения и канализации.

В пос. Глубоком будет капитально отремонтирован участок водопроводной сети протяженностью 229 м в пер. Гагарина, от ул. Артема, 311 до ул. Подтелкова, в х. Богданове заменят водяную трубу длиной 250 м на ул. Донской (между домами №№ 3 и 9), а в пос. Чистоозерном — участок водовода длиной 100 м на ул. Комсомольской, 4 и участок канализационного коллектора протяженностью 200 м от ул. Юбилейной, 35а до КНС № 1 на ул. Ленина, 50.

Общий объем средств, которые ресурсоснабжающая организация ГУП РО “УРСВ” потратит на эти работы, составит 1 млн 176 тыс. 834,4 руб.