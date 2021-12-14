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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 50-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Бассейн требует вливаний. Чтобы каменский бассейн «Жемчужина» не превратился в мираж, требуется незамедлительно отремонтировать обе чаши бассейна. Тем более что в новом году уроки плавания могут стать обязательным предметом в школах. »2-3
  • Проблемы Каменска получили сроки. Губернатор Голубев подписал перечень поручений по нашему городу со сроками их исполнения. /4-5
  • Заставят ли ломать балконы? Как обухом по голове ударила новость, что всех, кто без разрешения остекляет и обшивает балконы, будут нещадно штрафовать. «ПИК» изучил вопрос. /10
  • Каменскому врачу вручили орден Пирогова. Церемонию провел губернатор региона у новогодней елки. »3
  • Каждую ночь слышим, как стены трещат. Буквально за месяц трещины на потолке и стенах почти во всех квартирах дома № 73 на ул. Гагарина превратились из едва заметных в огромные. Сквозь них даже улицу видно. /10, 11
  • Живем не щадя живота своего. По статистике, 40% пациентов, обратившихся к терапевтам, — это люди с проблемами желудочно-кишечного тракта (далее ЖКТ). Что делать, если болит живот? Полезны ли клизмы, голодовки и диеты? Чем опасны нелеченые гастриты? Об этом и многом другом в интервью «ПИКу» рассказала заведующая терапевтическим отделением городской больницы № 1, врач-гастроэнтеролог Наталья Соловьева. /14, 15
  • Ростов в Каменске освобождали. В архивах Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) хранятся уникальные фотографии, добавляющие немного света в военной истории Каменска 1941—1945 гг. /22, 23
  • Хорош Трухлявый пень в новогодний день. Наряду с дилеммой о наряде и подарках перед каждой хозяйкой встает вопрос: что же такого приготовить, чтобы было вкусно, красиво и не особо утомительно. Именно для таких случаев «ПИК» припас пару-тройку новогодних рецептов. Скорей осваивать блюда из предновогоднего выпуска «Гурмании»! /24, 25

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
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