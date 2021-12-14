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Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 50-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Бассейн требует вливаний. Чтобы каменский бассейн «Жемчужина» не превратился в мираж, требуется незамедлительно отремонтировать обе чаши бассейна. Тем более что в новом году уроки плавания могут стать обязательным предметом в школах. »2-3
- Проблемы Каменска получили сроки. Губернатор Голубев подписал перечень поручений по нашему городу со сроками их исполнения. /4-5
- Заставят ли ломать балконы? Как обухом по голове ударила новость, что всех, кто без разрешения остекляет и обшивает балконы, будут нещадно штрафовать. «ПИК» изучил вопрос. /10
- Каменскому врачу вручили орден Пирогова. Церемонию провел губернатор региона у новогодней елки. »3
- Каждую ночь слышим, как стены трещат. Буквально за месяц трещины на потолке и стенах почти во всех квартирах дома № 73 на ул. Гагарина превратились из едва заметных в огромные. Сквозь них даже улицу видно. /10, 11
- Живем не щадя живота своего. По статистике, 40% пациентов, обратившихся к терапевтам, — это люди с проблемами желудочно-кишечного тракта (далее ЖКТ). Что делать, если болит живот? Полезны ли клизмы, голодовки и диеты? Чем опасны нелеченые гастриты? Об этом и многом другом в интервью «ПИКу» рассказала заведующая терапевтическим отделением городской больницы № 1, врач-гастроэнтеролог Наталья Соловьева. /14, 15
- Ростов в Каменске освобождали. В архивах Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР) хранятся уникальные фотографии, добавляющие немного света в военной истории Каменска 1941—1945 гг. /22, 23
- Хорош Трухлявый пень в новогодний день. Наряду с дилеммой о наряде и подарках перед каждой хозяйкой встает вопрос: что же такого приготовить, чтобы было вкусно, красиво и не особо утомительно. Именно для таких случаев «ПИК» припас пару-тройку новогодних рецептов. Скорей осваивать блюда из предновогоднего выпуска «Гурмании»! /24, 25