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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Мандарины на Дону подорожали на 18 процентов

Мандарины на Дону подорожали на 18 процентов

общество

Мандарины на Дону подорожали на 18 процентов

Фото: pixabay.com.

Мандарины на Дону подорожали на 18 процентов

Опубликовано

Средняя цена фрукта в 2021 году составляет от 70 до 130 за кило.

О росте цен на мандарины сообщила СМИ  замдиректора департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяна Савицкая.

Так, средняя цена мандаринов в России в ноябре зафиксирована в размере 164 рубля. На Дону — от 70 до 130 рублей. Минимальная цена составляет порядка 60 рублей за кило, а максимальная – 200 руб. 

Поставки оранжевого фрукта в Донской регион в зимний период осуществляется из Абхазии, Турции, Марокко, Египта, ЮАР и Пакистана. При этом оптовая цена на мандарины составляет около 30 руб.

По космическим ценам приходится покупать новогодний фрукт жителям Камчатки — 330 руб. за кило, самыми доступными считаются цены в Краснодарском крае — чуть более 100 рублей.

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