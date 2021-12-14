Средняя цена фрукта в 2021 году составляет от 70 до 130 за кило.

О росте цен на мандарины сообщила СМИ замдиректора департамента потребительского рынка Ростовской области Татьяна Савицкая.

Так, средняя цена мандаринов в России в ноябре зафиксирована в размере 164 рубля. На Дону — от 70 до 130 рублей. Минимальная цена составляет порядка 60 рублей за кило, а максимальная – 200 руб.

Поставки оранжевого фрукта в Донской регион в зимний период осуществляется из Абхазии, Турции, Марокко, Египта, ЮАР и Пакистана. При этом оптовая цена на мандарины составляет около 30 руб.

По космическим ценам приходится покупать новогодний фрукт жителям Камчатки — 330 руб. за кило, самыми доступными считаются цены в Краснодарском крае — чуть более 100 рублей.