Всем доброго утра! Желаем хорошего дня и отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 14 декабря 2021 года.

Наумов день. Этот праздник на Руси называли «мудрым». В этот день молились святому Науму, прося «навести на ум» — надоумить, научить. С этим днем связано много обычаев. Например, приводить детей к учителю, которого особо почитали, а его работу считали чрезвычайно важной и трудной. Мать в это время должна была причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами. Даже в первый день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно.

Этот праздник на Руси называли «мудрым». В этот день молились святому Науму, прося «навести на ум» — надоумить, научить. С этим днем связано много обычаев. Например, приводить детей к учителю, которого особо почитали, а его работу считали чрезвычайно важной и трудной. Мать в это время должна была причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами. Даже в первый день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно. День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Это памятная дата Украины, которая отмечается ежегодно 14 декабря. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).

Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Это памятная дата Украины, которая отмечается ежегодно 14 декабря. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. День обезьян . Среди праздников, посвященных животным, играющим заметную роль в жизни того или народа или страны, являющимся одним из символов государства, является Международный день обезьян (Monkey Day). А связано это не только с особенностями животного, которому он посвящен, но и с тем, каким образом он появился.

. Среди праздников, посвященных животным, играющим заметную роль в жизни того или народа или страны, являющимся одним из символов государства, является Международный день обезьян (Monkey Day). А связано это не только с особенностями животного, которому он посвящен, но и с тем, каким образом он появился. День бесплатной доставки

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