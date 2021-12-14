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Какой сегодня день: даты и события 14 декабря
Всем доброго утра! Желаем хорошего дня и отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 14 декабря 2021 года.
- Наумов день. Этот праздник на Руси называли «мудрым». В этот день молились святому Науму, прося «навести на ум» — надоумить, научить. С этим днем связано много обычаев. Например, приводить детей к учителю, которого особо почитали, а его работу считали чрезвычайно важной и трудной. Мать в это время должна была причитать по своим детям, отправляющимся учиться, потому что учение всегда сопровождалось вколачиванием наук розгами. Даже в первый день встречи с учителем тот должен был наградить каждого из учеников тремя символическими ударами плеткой. Дети же каждое занятие должны были начинать с трех земных поклонов учителю и обязаны были слушаться его беспрекословно.
- День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Это памятная дата Украины, которая отмечается ежегодно 14 декабря. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС).
Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
- День обезьян. Среди праздников, посвященных животным, играющим заметную роль в жизни того или народа или страны, являющимся одним из символов государства, является Международный день обезьян (Monkey Day). А связано это не только с особенностями животного, которому он посвящен, но и с тем, каким образом он появился.
- День бесплатной доставки
- День рыбной похлебки с чесноком
- День выпускания птиц души