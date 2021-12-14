общество
Илон Маск стал «Человеком года»
Американского миллиардера человеком 2021 года назвал журнал «Time».
«Человек года – это показатель влияния, и лишь немногие люди оказали влияние большее, чем Маск, на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за ее пределами, – написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь. – В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных изменений в нашем обществе».
Журнал Time традиционно называет «Человека года» в последнем декабрьском номере. Номинация присуждается американским еженедельником с 1927 года как персонам, так и группам людей и абстрактным понятиям.
За 21 век лауреатами «Человек года», по версии журнала Time, были:
- Джордж Буш-младший (в 2000 и 2004 годах году избран президентом США)
- Рудольф Джулиани (был мэром Нью-Йорка во время терактов 11 сентября в 2001 году, выбран в качестве символа реакции Америки на атаки.)
- Владимир Путин (в 2007 году был президентом России)
- Барак Обама (в 2008 и 2012 годах избран президентом США)
- Бен Бернанке (Председатель Федеральной резервной системы во время финансового кризиса 2007-2008 гг.)
- Марк Цукерберг (основатель веб-сайта социальной сети Facebook)
- Франциск (папа римский) избран в 2013 году главой Римско-Католической церкви после отречения Бенедикта XVI)
- Ангела Меркель (Федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год, прославлена за лидерские позиции в решении долгового кризиса в Греции и европейского миграционного кризиса)
- Дональд Трамп (в 2016 году Трамп избран президентом США)
- Грета Тунберг (шведская школьница и экологическая активистка, призывающая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата)
- Джо Байден (в 2020 году Джо Байден избран президентом США)
- Камала Харрис (в 2020 году Камала Харрис избрана вице-президентом США в паре с президентом Джо Байденом)