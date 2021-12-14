Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Илон Маск стал «Человеком года»

Илон Маск стал «Человеком года»
Фото Mark Mahaney / time.com

общество

Илон Маск стал «Человеком года»

Опубликовано

Американского миллиардера человеком 2021 года назвал журнал «Time».

«Человек года – это показатель влияния, и лишь немногие люди оказали влияние большее, чем Маск, на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за ее пределами, – написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь. – В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных изменений в нашем обществе».

Журнал Time традиционно называет «Человека года» в последнем декабрьском номере. Номинация присуждается американским еженедельником с 1927 года как персонам, так и группам людей и абстрактным понятиям. 

За 21 век лауреатами «Человек года», по версии журнала Time, были:

  • Джордж Буш-младший (в 2000 и 2004 годах году избран президентом США)
  • Рудольф Джулиани (был мэром Нью-Йорка во время терактов 11 сентября в 2001 году, выбран в качестве символа реакции Америки на атаки.)
  • Владимир Путин (в 2007 году был президентом России)
  • Барак Обама (в 2008 и 2012 годах избран президентом США)
  • Бен Бернанке (Председатель Федеральной резервной системы во время финансового кризиса 2007-2008 гг.)
  • Марк Цукерберг (основатель веб-сайта социальной сети Facebook)
  • Франциск (папа римский) избран в 2013 году главой Римско-Католической церкви после отречения Бенедикта XVI)
  • Ангела Меркель (Федеральный канцлер Германии с 2005 по 2021 год, прославлена за лидерские позиции в решении долгового кризиса в Греции и европейского миграционного кризиса)
  • Дональд Трамп (в 2016 году Трамп избран президентом США)
  • Грета Тунберг (шведская школьница и экологическая активистка, призывающая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата)
  • Джо Байден (в 2020 году Джо Байден избран президентом США)
  • Камала Харрис (в 2020 году Камала Харрис избрана вице-президентом США в паре с президентом Джо Байденом)

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 15 декабря

Автор: 14.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

происшествия

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

На Красной рухнул огромный тополь

происшествия

На Красной рухнул огромный тополь

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

транспорт

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка

власть

Город планирует продать муниципальное имущество

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Реклама
Вверх