Американского миллиардера человеком 2021 года назвал журнал «Time».

«Человек года – это показатель влияния, и лишь немногие люди оказали влияние большее, чем Маск, на жизнь на Земле и, возможно, жизнь за ее пределами, – написал главный редактор Time Эдвард Фельсенталь. – В 2021 году Маск стал не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым богатым примером масштабных изменений в нашем обществе».

Журнал Time традиционно называет «Человека года» в последнем декабрьском номере. Номинация присуждается американским еженедельником с 1927 года как персонам, так и группам людей и абстрактным понятиям.

За 21 век лауреатами «Человек года», по версии журнала Time, были: