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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ездить в Турцию стало дешевле, а покупать авто дороже

Ездить в Турцию стало дешевле, а покупать авто дороже

общество

Ездить в Турцию стало дешевле, а покупать авто дороже

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Оценку индекса потребительских цен с 30 ноября по 6 декабря текущего года опубликовал «Росстат».

Так, выросли цены:

  • пшено – на 1,1% 
  • колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия – на 0,8% 
  • муку пшеничную, вермишель, конфеты шоколадные – на 0,7% 
  • молоко пастеризованное, сметану – на 0,6% 
  • творог жирный, хлеб ржаной, рис – на 0,5% 
  • консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,4%
  • консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,3% 
  • колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сыры сычужные – на 0,2% 
  • говядина, водка, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%
  • яйца куриные — на 1,2% 
  • крупа гречневая — на 1,1% 
  • сахар-песок — на 0,7% 
  • плодоовощная продукция — на 0,3% 
  • в том числе на огурцы – на 4,9% 
  • капусту белокочанную – на 4,8% 
  • морковь – на 0,6%. 

В то же время подешевели помидоры – на 3,4%, лук репчатый – на 0,7%, картофель и яблоки – на 0,2%. Цены на мясо кур в среднем по стране снизились на 0,4%, свинину — на 0,7%, консервы овощные для детского питания – на 0,3%, рыбу мороженую – на 0,1%.

Лекарства

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: 

  • бромгексин – на 0,9% 
  • аллохол – на 0,5% 
  • корвалол, поливитамины без минералов отечественные – на 0,4% 
  • поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,2%
  • метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,1%. 

В то же время цены на валидол снизились на 0,6%, левомеколь – на 0,3%, комбинированные анальгетики – на 0,1%.

Предметы личной гигиены

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: 

  • мыло хозяйственное – на 0,6% 
  • спички – на 0,5%
  • мыло туалетное – на 0,4%
  • порошки стиральные, сухие корма для домашних животных – на 0,3%, пеленки для новорожденных, подгузники детские – на 0,2%. 

Одновременно подешевели: щетки и пасты зубные – соответственно на 0,4% и 0,3%, бумага туалетная – на 0,1%.

Потребительская корзина

  • Выросли цены: 
  • легковые автомобили отечественные новые – на 3,8% 
  • легковые автомобили иностранных марок – на 0,2%
  • смартфоны – на 0,6%
  • телевизоры – на 0,5% 
  • майки, футболки мужские, колготки женские, шампуни – на 0,3% 
  • носки мужские, сигареты с фильтром отечественные, кроссовки для детей – на 0,1%
  • бензин автомобильный — на 0,4% 
  • дизельное топливо – на 0,6%.

Отдых

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 17,1%, проживания в гостиницах 1*-3* и мотелях – на 0,3-0,8%, путевок в дома отдыха, пансионаты – на 0,2%.

Одновременно стоимость проживания в гостиницах 4*-5* выросла на 1,1%.

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