Оценку индекса потребительских цен с 30 ноября по 6 декабря текущего года опубликовал «Росстат».

Так, выросли цены:

пшено – на 1,1%

колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия – на 0,8%

муку пшеничную, вермишель, конфеты шоколадные – на 0,7%

молоко пастеризованное, сметану – на 0,6%

творог жирный, хлеб ржаной, рис – на 0,5%

консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,4%

консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,3%

колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сыры сычужные – на 0,2%

говядина, водка, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%

яйца куриные — на 1,2%

крупа гречневая — на 1,1%

сахар-песок — на 0,7%

плодоовощная продукция — на 0,3%

в том числе на огурцы – на 4,9%

капусту белокочанную – на 4,8%

морковь – на 0,6%.

В то же время подешевели помидоры – на 3,4%, лук репчатый – на 0,7%, картофель и яблоки – на 0,2%. Цены на мясо кур в среднем по стране снизились на 0,4%, свинину — на 0,7%, консервы овощные для детского питания – на 0,3%, рыбу мороженую – на 0,1%.

Лекарства

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали:

бромгексин – на 0,9%

аллохол – на 0,5%

корвалол, поливитамины без минералов отечественные – на 0,4%

поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,2%

метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,1%.

В то же время цены на валидол снизились на 0,6%, левомеколь – на 0,3%, комбинированные анальгетики – на 0,1%.

Предметы личной гигиены

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали:

мыло хозяйственное – на 0,6%

спички – на 0,5%

мыло туалетное – на 0,4%

порошки стиральные, сухие корма для домашних животных – на 0,3%, пеленки для новорожденных, подгузники детские – на 0,2%.

Одновременно подешевели: щетки и пасты зубные – соответственно на 0,4% и 0,3%, бумага туалетная – на 0,1%.

Потребительская корзина

Выросли цены:

легковые автомобили отечественные новые – на 3,8%

легковые автомобили иностранных марок – на 0,2%

смартфоны – на 0,6%

телевизоры – на 0,5%

майки, футболки мужские, колготки женские, шампуни – на 0,3%

носки мужские, сигареты с фильтром отечественные, кроссовки для детей – на 0,1%

бензин автомобильный — на 0,4%

дизельное топливо – на 0,6%.

Отдых

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 17,1%, проживания в гостиницах 1*-3* и мотелях – на 0,3-0,8%, путевок в дома отдыха, пансионаты – на 0,2%.

Одновременно стоимость проживания в гостиницах 4*-5* выросла на 1,1%.