общество
Ездить в Турцию стало дешевле, а покупать авто дороже
Оценку индекса потребительских цен с 30 ноября по 6 декабря текущего года опубликовал «Росстат».
Так, выросли цены:
- пшено – на 1,1%
- колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия – на 0,8%
- муку пшеничную, вермишель, конфеты шоколадные – на 0,7%
- молоко пастеризованное, сметану – на 0,6%
- творог жирный, хлеб ржаной, рис – на 0,5%
- консервы мясные для детского питания, молоко стерилизованное, печенье, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – на 0,4%
- консервы фруктово-ягодные для детского питания – на 0,3%
- колбасы полукопченые и варено-копченые, сосиски, сардельки, сыры сычужные – на 0,2%
- говядина, водка, соль, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%
- яйца куриные — на 1,2%
- крупа гречневая — на 1,1%
- сахар-песок — на 0,7%
- плодоовощная продукция — на 0,3%
- в том числе на огурцы – на 4,9%
- капусту белокочанную – на 4,8%
- морковь – на 0,6%.
В то же время подешевели помидоры – на 3,4%, лук репчатый – на 0,7%, картофель и яблоки – на 0,2%. Цены на мясо кур в среднем по стране снизились на 0,4%, свинину — на 0,7%, консервы овощные для детского питания – на 0,3%, рыбу мороженую – на 0,1%.
Лекарства
В группе наблюдаемых медикаментов подорожали:
- бромгексин – на 0,9%
- аллохол – на 0,5%
- корвалол, поливитамины без минералов отечественные – на 0,4%
- поливитамины с макро- и микроэлементами – на 0,2%
- метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,1%.
В то же время цены на валидол снизились на 0,6%, левомеколь – на 0,3%, комбинированные анальгетики – на 0,1%.
Предметы личной гигиены
Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали:
- мыло хозяйственное – на 0,6%
- спички – на 0,5%
- мыло туалетное – на 0,4%
- порошки стиральные, сухие корма для домашних животных – на 0,3%, пеленки для новорожденных, подгузники детские – на 0,2%.
Одновременно подешевели: щетки и пасты зубные – соответственно на 0,4% и 0,3%, бумага туалетная – на 0,1%.
Потребительская корзина
- Выросли цены:
- легковые автомобили отечественные новые – на 3,8%
- легковые автомобили иностранных марок – на 0,2%
- смартфоны – на 0,6%
- телевизоры – на 0,5%
- майки, футболки мужские, колготки женские, шампуни – на 0,3%
- носки мужские, сигареты с фильтром отечественные, кроссовки для детей – на 0,1%
- бензин автомобильный — на 0,4%
- дизельное топливо – на 0,6%.
Отдых
Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 17,1%, проживания в гостиницах 1*-3* и мотелях – на 0,3-0,8%, путевок в дома отдыха, пансионаты – на 0,2%.
Одновременно стоимость проживания в гостиницах 4*-5* выросла на 1,1%.