13 декабря в Государственной Думе проходило обсуждение законопроектов о QR-кодах. В обсуждении приняли участие представители фракций и кабмина.

В частности, одним из вопросов, рассмотренных в рамках Совета Госдумы было обсуждение снятия с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, данный законопроект действительно пока снят с рассмотрения и будет дорабатываться. Подобное решение было принято с учетом мнений граждан и регионов.