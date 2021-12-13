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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Законопроект о QR-кодах на транспорте пока снят с рассмотрения

Законопроект о QR-кодах на транспорте пока снят с рассмотрения
Фото: duma.gov.ru.

общество

Законопроект о QR-кодах на транспорте пока снят с рассмотрения

Опубликовано

13 декабря в Государственной Думе проходило обсуждение законопроектов о QR-кодах. В обсуждении приняли участие представители фракций и кабмина.

В частности, одним из вопросов, рассмотренных в рамках Совета Госдумы было обсуждение снятия с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, данный законопроект действительно пока снят с рассмотрения и будет дорабатываться. Подобное решение было принято с учетом мнений граждан и регионов. 

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