Если законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения, то второй законопроект о посещении общественных мест отложен не будет. Фракция «Единой России» заявила о его поддержке при условии доработки ко второму чтению.

Внесенный в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах (ресторанах, непродовольственных магазинах, массовых мероприятий и учреждений культуры и т. д.) остается в Госдуме. И законотворцы от ЕР не видят основания для переноса рассмотрения его в первом чтении 16 декабря, но ко второму чтению документ должен быть доработан.

В ходе сегодняшней встречи депутатских фракций с Правительством РФ был также озвучен вопрос о защите прав граждан, переболевших коронавирусом бессимптомно. То по словам вице-премьера по социальной политике Татьяны Голиковой, они смогут оформить медицинские сертификаты о перенесенном заболевании при наличии антител. По поручению В. Путина идет разработка спецсервиса, который будет фиксировать обращения от тех, кто переболел бессимптомно или без обращения к врачу, при условии что данные о положительном ПЦР-тесте есть в базе.

Кроме того, в декабре Минздрав представит доработанный перечень оснований для медотвода при вакцинации от коронавируса.