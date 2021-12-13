В расчете на душу населения этот показатель в 2022 году составит 11 895 рублей, для трудоспособного населения – 12 966 рублей, пенсионеров – 10 230 рублей, детей – 12 108 рублей.

Прожиточный минимум в России предназначен для оценки уровня жизни населения в

каждом отдельном регионе, необходим для оказания необходимой государственной поддержки малоимущим людям и для формирования бюджетов субъектов РФ. Он устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.

Сейчас величина прожиточного минимума составляет 11 053 рубля, для трудоспособного населения –11 753 рубля, для пенсионеров – 9445 рублей, для детей – 11 642 рубля.

9 декабря «Ростовстат» опубликовал средние потребительские цены на товары (и это только на продукты), включенные в расчет прожиточного минимума по Ростовской области в ноябре 2021 года. Публикуем полный список.

Наименование Средняя цена, рублей