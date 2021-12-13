В Ростовской области установили прожиточный минимум на 2022 год
В расчете на душу населения этот показатель в 2022 году составит 11 895 рублей, для трудоспособного населения – 12 966 рублей, пенсионеров – 10 230 рублей, детей – 12 108 рублей.
Прожиточный минимум в России предназначен для оценки уровня жизни населения в
каждом отдельном регионе, необходим для оказания необходимой государственной поддержки малоимущим людям и для формирования бюджетов субъектов РФ. Он устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде.
Сейчас величина прожиточного минимума составляет 11 053 рубля, для трудоспособного населения –11 753 рубля, для пенсионеров – 9445 рублей, для детей – 11 642 рубля.
9 декабря «Ростовстат» опубликовал средние потребительские цены на товары (и это только на продукты), включенные в расчет прожиточного минимума по Ростовской области в ноябре 2021 года. Публикуем полный список.
Наименование Средняя цена, рублей
- Говядина (кроме бескостного мяса), кг 415,09
- Свинина (кроме бескостного мяса), кг 325,61
- Баранина (кроме бескостного мяса), кг 459,68
- Куры охлажденные и мороженые, кг 177,71
- Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 256,11
- Сельдь соленая, кг 234,97
- Масло сливочное, кг 579,16
- Масло подсолнечное, кг 128,14
- Маргарин, кг 149,83
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 61,45
- Сметана, кг 249,35
- Кисломолочные продукты, кг 82,74
- Творог жирный, кг 361,72
- Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 580,99
- Яйца куриные, 10 шт. 81,87
- Сахар-песок, кг 52,05
- Карамель, кг 227,66
- Печенье, кг 189,71
- Чай черный байховый, кг 923,51
- Соль поваренная пищевая, кг 13,72
- Перец черный (горошек), кг 1929,26
- Мука пшеничная, кг 43,25
- Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 58,23
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 52,91
- Рис шлифованный, кг 68,62
- Крупа манная, кг 48,40
- Пшено, кг 48,70
- Горох и фасоль, кг 67,47
- Крупа гречневая-ядрица, кг 100,84
- Крупы овсяная и перловая, кг 39,52
- Вермишель, кг 89,55
- Картофель, кг 47,41
- Капуста белокочанная свежая, кг 46,96
- Лук репчатый, кг 26,69
- Свекла столовая, кг 41,54
- Морковь, кг 40,10
- Огурцы свежие, кг 129,99
- Помидоры свежие, кг 128,28
- Яблоки, кг 71,75
- Апельсины, кг 119,46
- Виноград, кг 164,41
- Бананы, кг 78,13