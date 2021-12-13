Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области установили прожиточный минимум на 2022 год

В Ростовской области вводят продуктовые карточки для малоимущих

общество

В Ростовской области установили прожиточный минимум на 2022 год

В Ростовской области установили прожиточный минимум на 2022 год

Опубликовано

В расчете на душу населения этот показатель в 2022 году составит 11 895 рублей, для трудоспособного населения – 12 966 рублей, пенсионеров – 10 230 рублей, детей – 12 108 рублей.

Прожиточный минимум в России предназначен для оценки уровня жизни населения в 

каждом отдельном регионе, необходим для оказания необходимой государственной поддержки малоимущим людям и для формирования бюджетов субъектов РФ. Он устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. 

Сейчас величина прожиточного минимума составляет 11 053 рубля, для трудоспособного населения –11 753 рубля, для пенсионеров – 9445 рублей, для детей – 11 642 рубля.

9 декабря «Ростовстат» опубликовал средние потребительские цены на товары (и это только на продукты), включенные в расчет прожиточного минимума по Ростовской области в ноябре 2021 года. Публикуем полный список.

Наименование Средняя цена, рублей

  • Говядина (кроме бескостного мяса), кг 415,09
  • Свинина (кроме бескостного мяса), кг 325,61
  • Баранина (кроме бескостного мяса), кг 459,68
  • Куры охлажденные и мороженые, кг 177,71
  • Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), кг 256,11
  • Сельдь соленая, кг 234,97
  • Масло сливочное, кг 579,16
  • Масло подсолнечное, кг 128,14
  • Маргарин, кг 149,83
  • Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 61,45
  • Сметана, кг 249,35
  • Кисломолочные продукты, кг 82,74
  • Творог жирный, кг 361,72
  • Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 580,99
  • Яйца куриные, 10 шт. 81,87
  • Сахар-песок, кг 52,05
  • Карамель, кг 227,66
  • Печенье, кг 189,71
  • Чай черный байховый, кг 923,51
  • Соль поваренная пищевая, кг 13,72
  • Перец черный (горошек), кг 1929,26
  • Мука пшеничная, кг 43,25
  • Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 58,23
  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 52,91
  • Рис шлифованный, кг 68,62
  • Крупа манная, кг 48,40
  • Пшено, кг 48,70
  • Горох и фасоль, кг 67,47
  • Крупа гречневая-ядрица, кг 100,84
  • Крупы овсяная и перловая, кг 39,52
  • Вермишель, кг 89,55
  • Картофель, кг 47,41
  • Капуста белокочанная свежая, кг 46,96
  • Лук репчатый, кг 26,69
  • Свекла столовая, кг 41,54
  • Морковь, кг 40,10
  • Огурцы свежие, кг 129,99
  • Помидоры свежие, кг 128,28
  • Яблоки, кг 71,75
  • Апельсины, кг 119,46
  • Виноград, кг 164,41
  • Бананы, кг 78,13

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Автор: 08.12.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

происшествия

Очевидцы сообщают, что ТЦ «МЕГА» эвакуируют

На Красной рухнул огромный тополь

происшествия

На Красной рухнул огромный тополь

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

транспорт

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Аритмия - не та болезнь, которую можно игнорировать

здоровье

Аритмия — не та болезнь, которую можно игнорировать

Реклама
Вверх