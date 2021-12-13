Суточная заболеваемость в регионе на редкость стабильна. По данным Роспотребнадзора от 13 декабря, количество заболевших ковидом в Ростовской области за последние сутки увеличилось на 654 человека (по состоянию на 12 декабря – 652). За весь период в регионе заболели 184019 дончан.

На этот раз от инфекции пострадали 53 донских города и района. В лидерах по заболеваемости Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск. Каменск – на 18 месте. Среди новых заболевших 34,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,6% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 13% – дети. За последние сутки от ковида скончались 26 дончан. Всего в реестре умерших за весь период пандемии значатся 9155 человек.