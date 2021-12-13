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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону количество заболевших за сутки увеличилось на 654 человека

На Дону количество заболевших за сутки увеличилось на 654 человека

здоровье

На Дону количество заболевших за сутки увеличилось на 654 человека

Фото из архива.

На Дону количество заболевших за сутки увеличилось на 654 человека

Опубликовано

Суточная заболеваемость в регионе на редкость стабильна. По данным Роспотребнадзора от 13 декабря, количество заболевших ковидом в Ростовской области за последние сутки увеличилось на 654 человека (по состоянию на 12 декабря – 652). За весь период в регионе заболели 184019 дончан.

На Дону количество заболевших за сутки увеличилось на 654 человека

На этот раз от инфекции пострадали 53 донских города и района. В лидерах по заболеваемости Ростов, Таганрог, Шахты, Волгодонск, Новочеркасск. Каменск – на 18 месте. Среди новых заболевших 34,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 33,6% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 5,4% – старше 80 лет; 13% – дети. За последние сутки от ковида скончались 26 дончан. Всего в реестре умерших за весь период пандемии значатся 9155 человек.

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