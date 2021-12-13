На чемпионате России по боксу среди женщин Саадат Далгатова выиграла седьмой для себя титул. Она — абсолютная рекордсменка по количеству побед на чемпионатах страны. В весовой категории до 66 кг она провела три боя и везде победила единогласным решением судей.

По итогам чемпионата России будет сформирован состав сборной, которая отправится в мае 2022 года на чемпионат мира в Турцию, а также на чемпионат Европы в Улан-Удэ.

— Для меня каждая победа по-своему запоминающаяся, волнительная и полная неожиданностей, — поделилась с «ПИКом» эмоциями Саадат. — Если кому-то кажется, что мне легко даются победы, то они ошибаются. И этот турнир не исключение. Учитывая еще, что мы с тренером решили менять весовую категорию, хоть в этом был определенный риск. У меня до конца года есть время, чтобы отдохнуть, побыть с семьей, а в январе уже начнется подготовка к чемпионату в Турции.

Впервые в истории чемпионатов России по боксу среди женщин, которые проводятся с 1999 года, золотые медалистки получили в подарок автомобили «Шевроле Кобальт».