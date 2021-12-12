12 декабря россияне отмечают государственный праздник День Конституции. В этом году он выпадает на выходной.

1 июля 2020 года каменчане голосовали за поправки в Конституцию РФ. Документ был принят 27 лет назад, и за это время главный закон страны лишь слегка редактировали. Но полтора года назад стал вопрос о более кардинальных изменениях. 339 поправок в Конституцию поступили ко второму чтению в марте 2020 года, 170 из них были предложены к принятию, 169 — к отклонению.

Отклонили

Среди отклоненных Госдумой поправок — статья, запрещающая президенту, премьеру, федеральным министрам и руководителям субъектов РФ иметь недвижимое имущество за рубежом. Эта поправка вызвала сопротивление со стороны чиновников и депутатов, поскольку многим из них пришлось бы отказаться от иностранной недвижимости или уйти со своих постов.

Также отклонены поправки, которыми предлагалось закрепить возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере не менее двух прожиточных минимумов.

Отклонили поправку, где говорится о гарантии «безвозмездного предоставления каждому желающему гражданину земельного участка площадью не менее 1 га для строительства дома и ведения личного хозяйства».

Приняли

Те поправки в Конституцию, которые были приняты, условно можно разделить на три блока:

реформа власти

социальная сфера

ценности

Одни пункты были переписаны, другие появились впервые. Но наибольшие дискуссии в обществе вызвало положение об обнулении сроков нахождения президента у власти. Положение ч. 3 ст. 81 Конституции РФ, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента страны, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ <…> и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением.

Статья предусматривает, что Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет, а одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков.

Так выходной или нет День Конституции? В этом году да, поскольку выпадает на воскресенье. Но с 2005 года 12 декабря больше не является в России выходным. При этом статус государственного праздника сохраняется.