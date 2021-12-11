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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 11 декабря

Какой сегодня день: даты и события 11 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 11 декабря

Опубликовано

Всем доброго субботнего утра! Желаем отличного настроения в выходные дни! Что можно отметить в субботу? Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 11 декабря 2021 года.

  • Международный день гор. Праздник, учрежденный в 1992 году, был установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Повышенное внимание к роли гор в стране подтолкнуло Генассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату. Стоит отметить, что горы занимают почти одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом 15% населения. Горнолыжные курорты считаются одним из самых популярных видов туристического отдыха, как и в зимний. так и в летний сезон.
  • Международный день танго. Праздник отмечается в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Это праздник страстного и безумно красивого танца, философия которого заключена в противоборстве. В дуэте мужчины и женщины танец захватывает эмоциями от любви до ненависти, от конфликтов до применения.
  • Сойкин день. По старому стилю он отмечался 28 ноября. В народе это праздник приветствия сойки — небольшой птицы с ярким оперением, хохолком на голове и длинным хвостом. Самым интересным является тот факт, что она может подражать любому звуку, начиная от пения других птиц и заканчивая человеческой речью. Кроме того птица является символом героини известного фильма «Голодные игры», который снят по мотивам романа Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница».
  • Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой
  • День колец из лапши
  • День северного сияния в холодильнике
  • Международный день условно бесплатных программ

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