Всем доброго субботнего утра! Желаем отличного настроения в выходные дни! Что можно отметить в субботу? Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 11 декабря 2021 года.

Международный день гор. Праздник, учрежденный в 1992 году, был установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Повышенное внимание к роли гор в стране подтолкнуло Генассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату. Стоит отметить, что горы занимают почти одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом 15% населения. Горнолыжные курорты считаются одним из самых популярных видов туристического отдыха, как и в зимний. так и в летний сезон.

Праздник, учрежденный в 1992 году, был установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года. Повышенное внимание к роли гор в стране подтолкнуло Генассамблею объявить 2002-й год Международным годом гор, а в следующем году и сегодняшнюю дату. Стоит отметить, что горы занимают почти одну четвертую поверхности суши, играют важнейшую роль в продвижении нашего мира к устойчивому экономическому развитию и являются домом 15% населения. Горнолыжные курорты считаются одним из самых популярных видов туристического отдыха, как и в зимний. так и в летний сезон. Международный день танго. Праздник отмечается в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Это праздник страстного и безумно красивого танца, философия которого заключена в противоборстве. В дуэте мужчины и женщины танец захватывает эмоциями от любви до ненависти, от конфликтов до применения.

Праздник отмечается в день рождения аргентинского певца и киноактера, знаменитого «Короля танго» Карлоса Гарделя. Это праздник страстного и безумно красивого танца, философия которого заключена в противоборстве. В дуэте мужчины и женщины танец захватывает эмоциями от любви до ненависти, от конфликтов до применения. Сойкин день. По старому стилю он отмечался 28 ноября. В народе это праздник приветствия сойки — небольшой птицы с ярким оперением, хохолком на голове и длинным хвостом. Самым интересным является тот факт, что она может подражать любому звуку, начиная от пения других птиц и заканчивая человеческой речью. Кроме того птица является символом героини известного фильма «Голодные игры», который снят по мотивам романа Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница».

По старому стилю он отмечался 28 ноября. В народе это праздник приветствия сойки — небольшой птицы с ярким оперением, хохолком на голове и длинным хвостом. Самым интересным является тот факт, что она может подражать любому звуку, начиная от пения других птиц и заканчивая человеческой речью. Кроме того птица является символом героини известного фильма «Голодные игры», который снят по мотивам романа Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница». Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой

День колец из лапши

День северного сияния в холодильнике

Международный день условно бесплатных программ