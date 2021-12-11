Домашние куриные яйца на каменском центральном рынке продаются по 110-120 рублей за десяток.

Продавцы объясняют подорожание двумя причинами: традиционным сезонным фактором (зимой куры плохо несутся), а также повышением себестоимости производства на фоне подорожания кормов. Так что для тех, кто предпочитает именно домашние куриные яйца, придется немного увеличить индекс своего новогоднего стола. Что касается фермерских яиц, то цена на них в каменских магазинах колеблется от 75 до 100 рублей.

Цены на продукты питания на центральном рынке 11 декабря

Мясо

Свинина 1 кг 300-480

Говядина 1 кг 280-500

Говяжьи кости 1 кг 100

Сало соленое 1 кг 350-700

Печень говяжья 1 кг 350-380

Печень свиная 1 кг 150-200

Язык говяжий 1 кг 800

Индейка 1 кг 350-400

Птица

Курица 1 кг 380-400

Утка 1 кг 350-400

Перепелки 1 кг 700

Потроха куриные 1 набор 80-100

Яйца куриные дом. 1 дес. 110-120

Яйца куриные ферм. 1 дес. 85-95

Рыба

Карась 1 кг 50-80

Сазан 1 кг 100-250

Судак 1 кг 180-250

Сом 1 кг 300-400

Карп 1 кг 250

Молочное

Молоко 1,5 л 70-90

Творог 1 кг 200-350

Сметана 0,5 кг 140

Сыр дом. 1 кг 350-400

Масло дом. 1 кг 550-600

Овощи

Капуста 1 кг 55-65

Кабачки 1 кг 200

Сладкий перец 1 кг 250-300

Морковь 1 кг 40-45

Лук репчатый 1 кг 30-50

Помидоры 1 кг 150-300

Огурцы 1 кг 180-250

Картофель 1 кг 50-60

Свекла 1 кг 45-50

Чеснок 1 кг 250-300

Фрукты

Яблоки 1 кг 50-70

Лимоны 1 шт. 35-45

Виноград 1 кг 200-300

Апельсины 1кг 150

Гранат 1 кг 150-200

Мандарины 1 кг 100-150

Ананас 1 шт 400-450

Груша 1 кг 200-250

Манго 1 шт 200

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