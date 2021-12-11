общество
Цены в Каменске: яйца уже больше ста рублей
Чего ждать на каменском рынке в выходные
Домашние куриные яйца на каменском центральном рынке продаются по 110-120 рублей за десяток.
Продавцы объясняют подорожание двумя причинами: традиционным сезонным фактором (зимой куры плохо несутся), а также повышением себестоимости производства на фоне подорожания кормов. Так что для тех, кто предпочитает именно домашние куриные яйца, придется немного увеличить индекс своего новогоднего стола. Что касается фермерских яиц, то цена на них в каменских магазинах колеблется от 75 до 100 рублей.
Цены на продукты питания на центральном рынке 11 декабря
Мясо
- Свинина 1 кг 300-480
- Говядина 1 кг 280-500
- Говяжьи кости 1 кг 100
- Сало соленое 1 кг 350-700
- Печень говяжья 1 кг 350-380
- Печень свиная 1 кг 150-200
- Язык говяжий 1 кг 800
- Индейка 1 кг 350-400
Птица
- Курица 1 кг 380-400
- Утка 1 кг 350-400
- Перепелки 1 кг 700
- Потроха куриные 1 набор 80-100
- Яйца куриные дом. 1 дес. 110-120
- Яйца куриные ферм. 1 дес. 85-95
Рыба
- Карась 1 кг 50-80
- Сазан 1 кг 100-250
- Судак 1 кг 180-250
- Сом 1 кг 300-400
- Карп 1 кг 250
Молочное
- Молоко 1,5 л 70-90
- Творог 1 кг 200-350
- Сметана 0,5 кг 140
- Сыр дом. 1 кг 350-400
- Масло дом. 1 кг 550-600
Овощи
- Капуста 1 кг 55-65
- Кабачки 1 кг 200
- Сладкий перец 1 кг 250-300
- Морковь 1 кг 40-45
- Лук репчатый 1 кг 30-50
- Помидоры 1 кг 150-300
- Огурцы 1 кг 180-250
- Картофель 1 кг 50-60
- Свекла 1 кг 45-50
- Чеснок 1 кг 250-300
Фрукты
- Яблоки 1 кг 50-70
- Лимоны 1 шт. 35-45
- Виноград 1 кг 200-300
- Апельсины 1кг 150
- Гранат 1 кг 150-200
- Мандарины 1 кг 100-150
- Ананас 1 шт 400-450
- Груша 1 кг 200-250
- Манго 1 шт 200
Другое
- Зелень пучок 10-35
- Квас домашний 1 л 50-70
- Сахар (песок) 1 кг 55-57
- Мука 1 кг 40-60
- Масло подсолнечное 1 л 200
- Гречка 1 кг 100-110
- Рис 1 кг 75-175