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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске планируют не останавливать ямочный ремонт

В Каменске планируют не останавливать ямочный ремонт
Фото из архива, 2017 год, «ПИК».

транспорт

В Каменске планируют не останавливать ямочный ремонт

Опубликовано

Власти города ждут хорошую погоду в декабре, чтобы залатать большие ямы на дорогах.

8 декабря на заседании городской думы депутаты рассмотрели изменения в бюджете города на текущий год. Как сообщила начальник финуправления Вера Калмыкова, основная масса денег, которую удалось сэкономить, в том числе на торгах, пошла на выплаты бюджетникам и муниципальным служащим.
В числе изменений в бюджете — статья ямочного ремонта городских дорог в Каменске-Шахтинском. Сумма 2,6 млн руб. будут направлены на латание стихийных ям на ул. Профильной и Красной.

«Осталось дождаться подходящей погоды», – прокомментировал глава администрации города В. Шевченко.

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