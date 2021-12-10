Согласно данным с сайта правительства Ростовской области, за прошедшую семидневку, с 4 по 10 декабря, в Каменске заболели новой коронавирусной инфекцией 78 человек. При этом четыре дня в городе заболевали ровно по 11, два дня — по 12 и один день — 10.

В целом в регионе наметилась цифровая ковидная стабильность: за прошедшую неделю каждый день в регионе заболевали от 648 до 656 человек. Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 10 декабря количество заболевших ковидом в Ростовской области увеличилось еще на 654 человека. Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона.

На первом месте по количеству заболевших Ростов, стабильно на 13-м — Каменск. Среди новых заболевших 38,5% в возрасте от 18 до 45 лет; 30% — от 46 до 65 лет; 15,7% — от 66 до 79 лет; 5,4% — старше 80 лет; 10,4% — дети. За последние сутки в регионе скончались еще 32 человека.