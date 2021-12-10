10 декабря установленная накануне на площади Труда новогодняя елка засверкала украшениями.

Хоть и небольшие, но отличия в убранстве зеленой красавицы имеют место. Например, в этом году макушку новогоднего деревца венчает новая пятиконечная звезда. Ранее елку украшала замысловатая, похожая на снежинку серебристая конструкция. Звезда же сплошь увита лампочной светодиодной гирляндой, а значит, будет сверкать. Уже в субботу городская площадь станет местом паломничества детишек и родителей вплоть до окончания праздников.

Напомним, помощь в создании новогодних арт-объектов, праздничной иллюминации, в установке новогодней атрибутики оказало бизнес-сообщество Каменска.