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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Над главной площадью Каменска засияла пятиконечная звезда

Над главной площадью Каменска засияла пятиконечная звезда

общество

Над главной площадью Каменска засияла пятиконечная звезда

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10 декабря установленная накануне на площади Труда новогодняя елка засверкала украшениями.

Хоть и небольшие, но отличия в убранстве зеленой красавицы имеют место. Например, в этом году макушку новогоднего деревца венчает новая пятиконечная звезда. Ранее елку украшала замысловатая, похожая на снежинку серебристая конструкция. Звезда же сплошь увита лампочной светодиодной гирляндой, а значит, будет сверкать. Уже в субботу городская площадь станет местом паломничества детишек и родителей вплоть до окончания праздников.

Напомним, помощь в создании новогодних арт-объектов, праздничной иллюминации, в установке новогодней атрибутики оказало бизнес-сообщество Каменска.

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