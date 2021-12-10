На прошлой неделе Михаил Солоницин ушел с поста министра ЖКХ Ростовской области, так как был назначен главой администрации Таганрога.

Исполняющим обязанности министра ЖКХ назначен Сергей Орлов, занимавший должность замминистра ЖКХ с середины прошлого года, сообщает РБК.

Отметим, С. Орлов знает систему ЖКХ, как говорится, изнутри. До назначения на должность замминистра несколько лет он проработал заместителем главы администрации г. Зверева по вопросам ЖКХ и сумел наладить в городе взаимодействие между управляющими компаниями, ресурсниками и домкомами.

Кстати, каменские председатели домовых комитетов и председатели ТСЖ успели познакомиться с Сергеем Орловым 23 марта этого года. Тогда областной чиновник проводил совещание по повышению жилищно-коммунальной грамотности. Также при его личном участии была решена проблема горячего водоснабжения дома № 143/5 на ул. Ворошилова, когда МУП «Каменсктеплосеть» за долги УК отключила горячую воду этому дому.

