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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

МЧС добавили забот, а болота запретили засорять

В Каменске опять загорелся мусорный полигон
Фото из архива, 2021 год, «ПИК».

власть

МЧС добавили забот, а болота запретили засорять

Опубликовано

9 декабря вступили в силу два федеральных закона.

Согласно одному из них, у МЧС России появились дополнительные полномочия, а именно: проведение аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений.  А отдел МЧС РФ, который отвечает за лицензирование объектов, – может приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения прописанных в выданном документе требований.
Цель закона — повысить качество работ в области пожарной безопасности.

Второй закон гласит, что использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет осуществляться без их предоставления в пользование.
Законом определяются требования к охране болот от загрязнения и засорения. Например, запрещается засорять болота пестицидами.

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