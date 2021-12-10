9 декабря вступили в силу два федеральных закона.

Согласно одному из них, у МЧС России появились дополнительные полномочия, а именно: проведение аттестации на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности эксплуатируемых зданий и сооружений. А отдел МЧС РФ, который отвечает за лицензирование объектов, – может приостанавливать действие лицензии в случае неоднократного или грубого нарушения прописанных в выданном документе требований.

Цель закона — повысить качество работ в области пожарной безопасности.

Второй закон гласит, что использование болот в целях разведки и добычи полезных ископаемых (за исключением болот, расположенных в границах водно-болотных угодий) будет осуществляться без их предоставления в пользование.

Законом определяются требования к охране болот от загрязнения и засорения. Например, запрещается засорять болота пестицидами.