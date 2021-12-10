Какой сегодня день: даты и события 10 декабря
Всем доброго пятничного утра! Желаем хорошего дня и отличного настроения! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 10 декабря 2021 года.
- Всемирный день футбола. Отмечают свой день футболисты, фанаты, ценители и любители футбола. В этот день проходят футбольные матчи, встречи с известными футболистами, различные акции и мероприятия. Данный вид спорта считается одним из самых популярных и распространенных в мире. Ну как говорится: «Оле, оле!»
- Международный день прав животных. Праздник был установлен в 1998 году, тем самым подчеркнули, что все животные должны иметь права. Праздник звучит так: Международный День акций за принятие Декларации прав животных. Декларация состоит из 10 статей, в которых говорится не только о том, что каждое живое существо имеет право на уважение и на жизнь без страданий, эксплуатации и смерти, и что жестокое обращение с животными недопустимо.
- День создания службы связи МВД России. Профессиональный праздник работников службы связи МВД РФ. Праздник появился в 1999 году.
- День прав человека. Мировое сообщество отмечает День прав человека (Human Rights Day), официально установленный на Пленарном собрании Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.
- Церемония вручения Нобелевской премии. Одно из самых престижных событий в науке, культуре, общественной жизни. Премии вручаются тем, кто совершил нечто удивительное, что повлияло на весь мир, стало общепризнанным и которому требуется особое отличие.
- День сидения на окне. Неординарный праздник, дает лишний повод отпраздновать людям, которые любят посидеть на подоконнике. А таких немало. Особенно посидеть с чашечкой кофе или чая, наблюдая погоду, при этом еще можно укутаться в плед.
- День образования Ханты-Мансийского автономного округа
- День марийской письменности