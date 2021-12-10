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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Город планирует продать муниципальное имущество

Каменские комнаты школьника планируют продать с молотка
Заседание думы. Из архива, 2021 год, «ПИК».

власть

Город планирует продать муниципальное имущество

Опубликовано

В список приватизации на 2022 год вошли 43 объекта, в числе которых неликвид.

Вопрос рассматривался на заседании городской думы в Каменске-Шахтинском 8 декабря. Утвердить список приватизации на следующий год необходимо перед принятием бюджета на ближайшую трехлетку. Дело в том, что муниципального имущества в Каменске, за которое можно выручить денег в местный бюджет, у города практически не осталось. В списке на приватизацию — негодные автобусы, нежилые помещения и старая спецтехника.

Исходя из проведенного Комитетом по управлению имуществом (КУИ) анализа и опыта продажи прошлых лет выручка в следующем году составит порядка 13 млн руб.

Голосование по вопросу состоится на следующем заседании городской думы, ориентировочно 17 декабря.

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