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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области появилось целое министерство для контроля СМИ

В Ростовской области появилось целое министерство для контроля СМИ
Игорь Гуськов. Фото из архива.

власть

В Ростовской области появилось целое министерство для контроля СМИ

Опубликовано

Новый орган — Министерство региональной политики и массовых коммуникаций — заменит три управления.

Соответствующее обновление в структуре Донского правительства утвердил губернатор В. Голубев 7 декабря.

Работу прекратят управления по информационной политике, по взаимодействию с органами местного самоуправления и социально-политическим коммуникациям.

— Министерство будет отвечать за реализацию государственной политики по развитию местного самоуправления, государственно-религиозных отношений, информационной политики, содействовать развитию СМИ в регионе, — говорится в сообщении пресс-службы правительства области.

Куратором нового министерства назначили первого заместителя губернатора Игоря Гуськова. А вот кто займет кресло министра — пока не обнародовали. Как пишет портал 161.RU, ссылаясь на свои источники в органах власти, что с наибольшей вероятностью министром станет Дмитрий Шарков. Он был начальником управления региональной и муниципальной политики правительства Ростовской области. С января 2019 года по настоящее время Шарков руководит аппаратом Заксобрания.

Ростовчане уже начали комментировать нововведение: «Дела по региону подождут, главное СМИ контролировать».

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