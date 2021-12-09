9 декабря на площади Труда началась установка главной городской елки. В новогодний наряд ее облачат в пятницу, 10 декабря.

Символ Нового года устанавливают и в микрорайонах — Заводском и Лиховском. Наряжать их также будут 10 декабря.

Каменчан в этом году ожидает новшество — на главной городской площади уже сейчас сверкают световые конструкции — «елочные шары» — высотой в человеческий рост, которые будут переливаться огнями. Так что у любителей селфи появится возможность запечатлеть себя на фоне новогоднего антуража.

Программа новогодних развлечений будет опубликована в «ПИКе» дополнительно.