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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали устанавливать новогодние елки

В Каменске начали устанавливать новогодние елки
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

общество

В Каменске начали устанавливать новогодние елки

Опубликовано

9 декабря на площади Труда началась установка главной городской елки. В новогодний наряд ее облачат в пятницу, 10 декабря.

Символ Нового года устанавливают и в микрорайонах — Заводском и Лиховском. Наряжать их также будут 10 декабря. 

Каменчан в этом году ожидает новшество — на главной городской площади уже сейчас сверкают световые конструкции — «елочные шары» — высотой в человеческий рост, которые будут переливаться огнями. Так что у любителей селфи появится возможность запечатлеть себя на фоне новогоднего антуража.   

В Каменске начали устанавливать новогодние елки

Программа новогодних развлечений будет опубликована в «ПИКе» дополнительно.   

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