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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Украшать город к Новому году помогает бизнес

Украшать город к Новому году помогает бизнес
Фото: Виктория Костовская, «ПИК»

бизнес

Украшать город к Новому году помогает бизнес

Опубликовано

Планируется, что иллюминацию в центре Каменска включат к вечеру 10 декабря.

Изготовить и установить на площади Труда гигантские арт-объекты «елочные шары» помогли муниципалитету предприятия ООО «Командор» и ООО «Строитель».
В организации праздничной иллюминации, установке новогодней атрибутики, украшении центральной аллеи города принимали участие ООО «Армопласт», ООО «НПКФ «АВС-К», ООО «Арамид», ООО «СпецСтройМонтаж», ИП Е. Самарский и Н. Бондарев.

Напомним, 9 декабря на площади Труда началась установка главной городской елки. В новогодний наряд ее облачат в пятницу, 10 декабря. Новая администрация привезла в Каменск с прошлого места работы — из п. Глубокого – яркую традицию украшать общественные территории световыми конструкциями.

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