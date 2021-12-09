Планируется, что иллюминацию в центре Каменска включат к вечеру 10 декабря.

Изготовить и установить на площади Труда гигантские арт-объекты «елочные шары» помогли муниципалитету предприятия ООО «Командор» и ООО «Строитель».

В организации праздничной иллюминации, установке новогодней атрибутики, украшении центральной аллеи города принимали участие ООО «Армопласт», ООО «НПКФ «АВС-К», ООО «Арамид», ООО «СпецСтройМонтаж», ИП Е. Самарский и Н. Бондарев.

Напомним, 9 декабря на площади Труда началась установка главной городской елки. В новогодний наряд ее облачат в пятницу, 10 декабря. Новая администрация привезла в Каменск с прошлого места работы — из п. Глубокого – яркую традицию украшать общественные территории световыми конструкциями.