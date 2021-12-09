Перед тем как выложить снимок в социальные сети, аксессуар… зафотошопили. Однако воспользоваться волшебной палочкой забыли в мэрии Грозного.

Как сообщает новостной портал «Блокнот», глава администрации Ростова Алексей Логвиненко встретился с мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым в Чеченской республике, где обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в различных отраслях экономики и социальной сферы.

27 ноября видеоотчет о встрече двух чиновников появился на официальном аккаунте мэрии города Грозный на сайте и в Instagram. На кадрах видно, что глава ростовской администрации посетил Чеченскую республику не один, а с бизнесменом, президентом ФК «Ростов» Арташесом Арутюнянцем.

Однако кадры, опубликованные грозненской мэрией, и фотографии, размещенные Логвиненко, разнятся в одной детали — часы на руке Логвиненко, которые отчетливо видно на сайте мэрии Грозного, «исчезли» на кадрах на странице самого сити-менеджера Ростова.

Источник «Блокнот Ростов» предположил, что часы на руке Логвиненко — это швейцарские Breguet Marine 5847BB/12/5ZV. На специализированном сайте эти часы можно купить за $34,5 тыс. (2,6 млн рублей). В ритейле их цена составляет $47,3 тыс (3,5 млн рублей).

После того как данная новость была обнародована, на портале DON24.RU появилось сообщение о том, что в пресс-службе администрации Ростова подтвердили факт ретуши на фото сити-менеджера Алексея Логвиненко, где на его руке видны дорогие часы.

«Алексей Валентинович — состоятельный человек. Это не секрет, что он может себе позволить дорогие аксессуары. Чаще всего он старается их использовать на выходных в кругу друзей и в частных поездках. Но при этом он не считает нужным выставлять напоказ часы в своем личном аккаунте, в котором он часто рассказывает о рабочих делах», – прокомментировал пресс-секретарь.