Аппетиты дилеров, общий ажиотаж и этот проклятый ковид со всеми вытекающими — вот список основных причин нынешнего кризиса на автомобильном рынке. «ПИК» подробно разобрался в каждой из них и постарался ответить на главный вопрос: покупать или подождать?

Этот вопрос мучил покупателей еще в начале этого года. Уже тогда практически все автобренды повысили цены. И позже повышали неоднократно. С начала 2021 года автомобили подорожали на 15-25% (в среднем). В премиальном сегменте цены взлетели еще выше — бюджетные модели подорожали скромнее. Но общая картина сложилась безрадостная. Способствовали росту цен сразу несколько причин.

Причина первая

Последствия пандемии и локдауна. Например, нехватка микрочипов серьезно тормозит целые отрасли промышленности. Первыми о проблемах заявили производители компьютеров и смартфонов, позже волна дошла до автомобильной промышленности — концерны по всему миру приостановили производство.

«АвтоВАЗ» летом делал это дважды: в июне и августе. Тогда же и Volvo на семь дней остановила завод в Швеции, а Nissan до сентября не выпускала машины на предприятии в США. Компания Toyota и вовсе объявила, что в первый месяц осени сократит производство на 40%.

Падение производства автомобилей произошло практически у всех автобрендов. Сохранившийся на прежнем уровне мировой спрос на автомобили превысил предложение = образовался дефицит, который сам по себе стал еще одной причиной роста цен.

Авторынок подчас не может получить машины даже по июньским контрактам.

При этом чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита. С суперполными комплектациями проблема есть практически у всех брендов. Ситуация дошла до того, что отдельные страны создают новые производства микропроцессоров.

Причина вторая

В условиях дефицита дилеры сбывают машины с огромным ценником допоборудования — при нормальной ситуации на рынке продать такие было бы невозможно, никто не стал бы покупать автомобиль за полтора миллиона с допами еще на полмиллиона.

Желающим приобрести автомобиль с минимальными накрутками не стоит обольщаться. Корреспондент «ПИКа» обзвонил несколько автосалонов в области — на имеющиеся в наличии автомобили, а их очень мало, накрутки сумасшедшие. В бюджетном сегменте будьте готовы докупить допоборудование на 150—200 тыс. руб., иначе машину вам просто не продадут. Тем, кто присматривается к автомобилям ценой 5—7 млн руб. и дороже, переплатить придется еще больше. Например, 500 тыс. руб. за «антикор», 200 тыс. за тонировку, 100—150 тыс. за комплект ковриков и сеточку в решетку радиатора. Итоговые суммы допов — до 1,5 млн рублей.

Кстати, на заметку. В эпоху дефицита некоторые автопроизводители решили привлечь клиентов, запустив платформу онлайн-продаж автомобилей. Такие платформы позволяют пройти весь цикл покупки автомобиля в онлайн-режиме без переплат, включая полную оплату, страхование (КАСКО, ОСАГО) и кредитование — при помощи банковской карты. Если в будущем эта система наберет большую популярность, дилерским центрам останется лишь выдавать автомобили и предоставлять для тест-драйва. Однако онлайн-продажи авто еще только набирают обороты.

Причина третья

Многие автолюбители сейчас готовы купить практически любую более-менее устраивающую их машину, опасаясь дальнейшего роста цен и стремясь уберечь сбережения от инфляции. Стоимость автомобилей коррелируется со стоимостью валюты, то есть колебания курса рубля — это одна из причин, которая непосредственно влияет на цены. Это только подогревает рынок.

Причина четвертая

Продавцы автомобилей стремятся вернуть убытки, причем не только те, что возникли в разгар пандемии. Понимая, что у многих людей, которые из-за коронавируса сократили расходы (например, отменили поездки на отдых), остались накопленные сбережения, и они могут направить их на покупку автомобиля, продавец поднимает цены.

Также для многих граждан сегодня открыты выгодные госпрограммы по покупке автомобилей, и они тоже поторопятся — продавец поднимает цены.

Понимая, что возможность взять автомобиль в кредит сегодня доступна едва ли не каждому, — продавец снова поднимает цены.

Вторые руки

Ситуация на вторичном рынке — это вообще отдельный разговор. В условиях стремительного роста цен и дефицита новых машин многие автолюбители быстренько решили для себя: пока не поздно, попытаться найти достойный автомобиль с пробегом.

В Каменске мы пообщались на эту тему с человеком, который уже десять лет занимается продажами автомобилей и знает все, что сейчас происходит на вторичке.

Наш интервьюер пожелал не раскрывать своего имени, но в его компетенции сомневаться не приходится. По его словам, продажи подержанных машин сейчас растут быстрее всех прогнозов.

— Сейчас машины очень подорожали. Последний раз такой резкий скачок цен, как в этом году, был в 2014-м, когда доллар вырос в два раза, — рассказывает каменский предприниматель. — Вот, например, еще в начале этого года «Фольксваген поло» 2012 года можно было купить за 350 тыс., сейчас дешевле, чем за полмиллиона рублей, не найдешь. Цена на «Хендай Акцент» приближается к 400 тыс. руб. — машина за год подорожала в два раза. «Мазда СХ 5» три года назад стоила 2 млн 300 руб., сейчас — 3 млн 700 руб. Сейчас Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2008 года за 1 млн 800 тыс. руб. я продам за час.

Раньше я долго не мог найти покупателя на точно такой автомобиль, который стоил на 400 тыс. дешевле. При этом покупатели хватают все подряд, продать машину — не проблема.

Откровенно говоря, перед Новым годом продажи всегда лучше но в этом году особый ажиотаж. Все боятся, что дальше будет еще дороже. Традиционно цены на вторичном рынке после Нового года обычно падают вслед за снижением спроса — это закономерно, а после весны опять начинают расти. Однако если до конца года на вторичном рынке будет удовлетворен весь спрос на машины с пробегом, то к весне рынок может ожидать застой. Все, кто спешит до Нового года купить машину, купят ее, а по высоким ценам в новом году автомобили в таком количестве покупать уже не будут.

По подсчетам аналитиков, с начала этого года в России уже было продано больше пяти миллионов машин с пробегом, что равно показателям за весь прошлый год. И это, судя по всему, еще не предел. Свежих машин на вторичке практически нет, за ними буквально идет охота.

Кому новенькую?

По итогам января-сентября 2021 года в России было реализовано 1 260 111 новых легковых автомобилей. Это на 15,1% больше, чем за тот же период 2020 года (аналитическое агентство «Автостат»). Традиционно лидерство здесь удерживает отечественная марка LADA — ее продажи за указанный период составили 268 849 экземпляров, что на 18,1% больше, чем на рынке, практически достигает 45%.

Модельный рейтинг по итогам января-сентября 2021 года возглавила отечественная LADA Granta, которая была реализована в количестве 90 986 штук — на 7,8% больше, чем год назад. На второй позиции LADA Vesta с результатом 82 860 экземпляров (+14,3%), на третьей — корейская Kia Rio (63 220 шт.; +7,7%). В ТОП-5 также попали два представителя Hyundai кроссовер Creta (53 399 шт.; +2,5%) и Седан Solaris (48 840 шт.; +48,6%). Из всех моделей, вошедших в ТОП-20, положительную динамику демонстрируют 16. Самый высокий рост объемов продаж показал «Седан Kia K5» (в 13,5 раза) — тому есть вполне понятное объяснение: он вышел на рынок только в первых числах сентября 2020 года. А вот наибольшее падение в ТОП-20 отмечено у Renault Sandero (-4,8%).



Так что же делать: стоит ли покупать машину из имеющегося сегодня ассортимента по завышенным ценам или лучше ждать, когда дефицит пройдет и можно будет приобрести автомобиль в желаемой комплектации и без накруток?

Этот вопрос мы задавали дилерам и продавцам, торгующим на вторичном рынке. Практически все они с оговоркой, что выскажут откровенное мнение на этот счет анонимно, в один голос заявили: сейчас самое плохое время для покупки автомобиля. Дефицит в отрасли сохранится до конца года, однако трудно однозначно прогнозировать, сколько еще потребуется времени для нормализации данной ситуации. Если реальной необходимости в замене машины нет, лучше подождать как минимум до февраля.

Личное мнение

Директор автосервиса «СВ-сервис» Елена Слугина:

— Несмотря на сложное экономическое положение, такого скачка цен никто не ожидал. На мой взгляд, первая причина заключается в том, что все предприятия и заводы, которые изготавливают автомобили, во время пандемии стояли без работы, то есть производство транспортных сред сократилось в разы. Заводы в Китае и Европе остановили свою деятельность. А запустить такую махину заново — тяжелый процесс. Сейчас действительно спрос превышает предложение. По законам экономики в такой ситуации цена, естественно, будет расти. Рынок сейчас стал очень скудным.

Я не вижу логического объяснения такой ситуации, которая сложилась на авторынке. Да, подорожал металл, да — чипы, да — проводники, но то, что творится с ценами на автомобили, — это слишком.