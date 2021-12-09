Какой сегодня день: даты и события 9 декабря
Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 9 декабря 2021 года.
- День Героев Отечества. Памятная дата РФ, установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 г. о внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Дата приурочена к празднику Российской империи – Дню Георгиевских кавалеров (отмечался в 1769–1917 гг.).
- Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day).
- Международный день памяти жертв преступления геноцида.
- День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.
- День возрождения газеты «Коммерсантъ» (издавалась в России с 1909 по 1917 год) в 1989 году — вышел первый после столь длительного перерыва пилотный номер.
- День рождения компьютерной мыши: в 1968 году манипулятор был представлена на показе интерактивных устройств в Калифорнии; состоял из деревянного кубика с двумя перпендикулярными колесами.
- 105 лет назад родился Кирк Дуглас (1916–2020), американский актер, режиссер, продюсер, филантроп. Снимался в фильмах «Спартак», «Тропы славы», «Жажда жизни», («Золотой глобус»; 1959) и др. Лауреат почетной премии «Оскар» (1996). Отец актера Майкла Дугласа.
- Профессиональный день грузчика.