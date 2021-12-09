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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 9 декабря

Какой сегодня день: даты и события 9 декабря

общество

Какой сегодня день: даты и события 9 декабря

Какой сегодня день: даты и события 9 декабря

Опубликовано

Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска на 9 декабря 2021 года. 

  • День Героев Отечества. Памятная дата РФ, установлена федеральным законом от  28  февраля 2007  г. о  внесении изменений в  ФЗ «О  днях воинской славы и  памятных датах России». Дата приурочена к  празднику Российской империи  – Дню Георгиевских кавалеров (отмечался в  1769–1917  гг.).
  • Международный день борьбы с  коррупцией (International Anti-Corruption Day).
  • Международный день памяти жертв преступления геноцида.
  • День создания ведомственной охраны железнодорожного транспорта России.
  • День возрождения газеты «Коммерсантъ» (издавалась в России с 1909 по 1917 год) в 1989 году  — вышел первый после столь длительного перерыва пилотный номер.
  • День рождения компьютерной мыши: в 1968 году манипулятор был представлена на показе интерактивных устройств в Калифорнии; состоял из деревянного кубика с двумя перпендикулярными колесами.
  • 105  лет назад родился Кирк Дуглас (1916–2020), американский актер, режиссер, продюсер, филантроп. Снимался в  фильмах «Спартак», «Тропы славы», «Жажда жизни», («Золотой глобус»; 1959) и  др. Лауреат почетной премии «Оскар» (1996). Отец актера Майкла Дугласа.
  • Профессиональный день грузчика.

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