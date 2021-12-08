Верховный суд опроверг разрешение штрафовать всех россиян за отсутствие маски по фото и видео.

Растиражированная новость о том, что Верховный суд якобы разрешил взимать штраф со всех нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, оказалась недостоверной. Она касалась лишь одного конкретного дела по жалобе на продуктовый магазин в московском районе Люблино. А именно, во время очередного рейда управления района в данную торговую точку, был зафиксирован случай нахождения продавца на рабочем месте без маски. На магазин был составлен протокол и выписан штраф на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на пресс-службу ВС РФ. Прецедент касался только юридических лиц. При этом было отмечено, что на всех россиян подобное административное наказание не распространится.