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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За отсутствие маски по фото штрафовать не должны

Школьникам донского региона разрешили учиться без масок

власть

За отсутствие маски по фото штрафовать не должны

Опубликовано

Верховный суд опроверг разрешение штрафовать всех россиян за отсутствие маски по фото и видео.

Растиражированная новость о том, что Верховный суд якобы разрешил взимать штраф со всех нарушителей масочного режима без проведения расследования и экспертизы, оказалась недостоверной. Она касалась лишь одного конкретного дела по жалобе на продуктовый магазин в московском районе Люблино. А именно, во время очередного рейда управления района в данную торговую точку, был зафиксирован случай нахождения продавца на рабочем месте без маски. На магазин был составлен протокол и выписан штраф на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности. Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на пресс-службу ВС РФ. Прецедент касался только юридических лиц. При этом было отмечено, что на всех россиян подобное административное наказание не распространится.

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