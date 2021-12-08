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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменском музее открылась выставка редких насекомых

В каменском музее открылась выставка редких насекомых

культура

В каменском музее открылась выставка редких насекомых

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В экспозиции, которая насчитывает около 3500 экземпляров, можно увидеть редкости от гигантских пауков и бабочек до драгоценных жучков.

Представленные экспонаты отобраны из музейного фонда, а также из частных коллекций каменчанки Оксаны Котовой и жителя Воронежа Сергея Мозгового.
Выставка будет работать в каменском музее предположительно до конца января. На стеллажах можно увидеть те виды, которые обитают в наших краях, и те, что занесены в Красную книгу.
В коллекции множество пауков, бабочек, богомолов, жуков, скорпионов. Есть редкие экспонаты, например драгоценный золотой жук из эквадора и птицекрылка Александра из Новой Гвинеи, стоимость которой достигает 10 тыс. долларов.

В каменском музее открылась выставка редких насекомых

Возрастных ограничений на просмотр нет. Старшеклассники и студенты могут посмотреть выставку бесплатно — при условии, что у них имеется «пушкинская карта». Напомним, она выдается тем, кто входит в возрастную категорию от 14 до 22 лет. На карте имеются 3 тыс. рублей. Однако потратить их можно только на культурные мероприятия: музейные выставки, театры, концерты… Активировать «пушкинскую карту» можно на сайте «Госуслуг».

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