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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

транспорт

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

В Каменске капитально отремонтируют четыре важных улицы

Опубликовано

Согласно перечню поручений, который 24 ноября подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации города Владимир Шевченко должен 15 декабря этого года подготовить предложения по капремонту пер. Крупской, Коммунистического, а также улиц Горького и Огородной.

На улицах Огородной и Горького планируется откапиталить проезжую часть и тротуары, а в пер. Крупской и Коммунистическом ожидается только замена асфальта на проезжей части.

О том, какие еще предложения по благоустройству Каменска и в какие сроки должен подготовить глава, читайте в следующем номере газеты «ПИК».

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