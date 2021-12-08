Согласно перечню поручений, который 24 ноября подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава администрации города Владимир Шевченко должен 15 декабря этого года подготовить предложения по капремонту пер. Крупской, Коммунистического, а также улиц Горького и Огородной.

На улицах Огородной и Горького планируется откапиталить проезжую часть и тротуары, а в пер. Крупской и Коммунистическом ожидается только замена асфальта на проезжей части.

О том, какие еще предложения по благоустройству Каменска и в какие сроки должен подготовить глава, читайте в следующем номере газеты «ПИК».