По наблюдениям врача из Великобритании, при заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у больных проявляется странная сыпь.

В эфире телеканала Sky News британский врач Дэвид Ллойд заявил, что, помимо головной боли, потери аппетита, усталости, першения в горле, о заражении «омикроном» свидетельствует необычная сыпь, которая возникает преимущественно у заразившихся детей. В принципе, небольшие группы пациентов с COVID-19 уже сталкивались с какими-либо высыпаниями, однако в случае с «омикроном» сыпь появляется примерно у 15% зараженных детей.

Есть и еще одна особенность у новой заразы. Как сообщают «Известия» со ссылкой на доктора биологических наук, вирусолога и иммунолога, руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» «Роспотребнадзора» Александра Семенова, новый штамм быстрее других спускается в легкие, вызывая пневмонию за три-пять дней, что не может не тревожить.