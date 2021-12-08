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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

У штамма «омикрон» определили необычный симптом

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У штамма «омикрон» определили необычный симптом

У штамма «омикрон» определили необычный симптом

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По наблюдениям врача из Великобритании, при заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» у больных проявляется странная сыпь.

В эфире телеканала Sky News британский врач Дэвид Ллойд заявил, что, помимо головной боли, потери аппетита, усталости, першения в горле, о заражении «омикроном» свидетельствует необычная сыпь, которая возникает преимущественно у заразившихся детей. В принципе, небольшие группы пациентов с COVID-19 уже сталкивались с какими-либо высыпаниями, однако в случае с «омикроном» сыпь появляется примерно у 15% зараженных детей.
Есть и еще одна особенность у новой заразы. Как сообщают «Известия» со ссылкой на доктора биологических наук, вирусолога и иммунолога, руководителя Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» «Роспотребнадзора» Александра Семенова, новый штамм быстрее других спускается в легкие, вызывая пневмонию за три-пять дней, что не может не тревожить. 

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