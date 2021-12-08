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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса

Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса

общество

Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса

Опубликовано

Воспитанники школы оригинального жанра «Трюк жизни» под руководством Кристины Берлизовой стали обладателями трех наград высшего достоинства на Всероссийском фестивале-конкурсе «Планета звезд».

Состязания юных дарований проходили 4 декабря в Ростове. В конкурсных номинациях участвовали более 130 детей из разных регионов страны. Цирковые из Каменска выступили в номинации «оригинальный жанр» и показали три акробатических номера. По результатам конкурса за массовый номер «Веселые скакалки» жюри присудило Гран-при. Номер «Я лечу за тобой» принес юным цирковым дарованиям золото. Постановка с жонглированием и цирковыми моноциклами под названием «Пираты» также стала лауреатом 1 степени.

  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
  • Каменские цирковые привезли Гран-при со всероссийского конкурса
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