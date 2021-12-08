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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 49-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Убитая дорога жизни. Отрезок пути всего в пару сотен метров, по которому ежедневно в ковидный госпиталь каменской ЦГБ доставляют спасительный кислород, грузовики преодолевают с большим риском »2-3
  • Каменчанка снова чемпионка России. Саадат Далгатова в седьмой раз завоевала золото на чемпионате России по боксу. /3
  • Плату за капремонт хотят взвинтить. Фонд капремонта Ростовской области считает, что жильцы должны платить в три раза больше. »8-9
  • На проспекте сбили сразу двоих пешеходов. В центре города на глазах у многих горожан сбили двух пешеходов. Мужчина и женщина шли по пешеходному переходу. /6
  • Судят поджигателей автомобиля каменского судьи. Каменской городской прокуратурой направлены в суд уголовные дела в отношении всех лиц, обвиняемых в совершивших поджог автомобиля судьи. /7
  • А из нашего окна заправка новая видна. Такой перспективы проживающие в районе виадука каменчане не хотят и не теряют надежды остановить стройку новой АЗС. /8, 9
  • Если сердце то забьется, то замрет… Сердце екнуло, колотится в груди, затрепетало… Знакомые выражения? Все они описывают нерегулярный сердечный ритм, характерный для аритмии. Почему же сердце, до поры до времени отбивавшее четкий ритм, вдруг начинает с него сбиваться? Об опасностях, диагностике, лечении и прочих нюансах небезобидного заболевания мы говорили с врачом-кардиологом, заведующей кардиологическим диспансером ЦГБ Аллой Погореловой. /10, 11
  • Парк «Лога» готовят к Новому году. Коронавирус опять умудрился испортить нам год, поэтому проводим 2021-й без сожаления. Первыми создать праздничное настроение для каменчан готовятся в парке «Лога» — в мастерских второй месяц кипит работа. Заглянем туда и узнаем, чем нас порадуют волшебники из ландшафтного парка. /12

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 декабря

Автор: 08.12.2021
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