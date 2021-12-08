Нарушение сердечного ритма может просто снизить качество жизни, а может привести к потере сознания, отеку легких, острой сердечной недостаточности и даже к летальному исходу.

Так что недооценивать опасность аритмии не стоит. Об этом в интервью «ПИКу» рассказала заведующая кардиологическим диспансером ЦГБ Алла Погорелова.

Кроме того, отличительной чертой COVID-19 является выраженное воздействие на сердечно-сосудистую систему человека. Кстати, нарушения сердечного ритма и прочие патологические состояния, которые испытывает часть пациентов после коронавируса, относятся к постковидному синдрому. Подобные проявления сохраняются в течение трех и более месяцев.

Перечень реабилитационных мероприятий зависит от индивидуальных особенностей пациента и включает лечебную, дыхательную гимнастики с применением респираторных тренажеров, массажа, психотерапии, диетотерапии, физиотерапевтических процедур. Если не удастся восстановиться самостоятельно, следует обращаться к врачу.

Об особенностях аритмии, опасных состояниях, к которым она может привести, лечении, прогнозах и скорой помощи читайте в «ПИКе» № 49 от 8 декабря.