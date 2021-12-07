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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Возле каменской ЦГБ начали делать дорогу

Возле каменской ЦГБ начали делать дорогу
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Возле каменской ЦГБ начали делать дорогу

Опубликовано

6 декабря пациенты центральной городской больницы обнаружили заасфальтированной часть дороги в пер. Садовом — напротив роддома.

Оказалось, что ни одна из крупных организаций, занимающихся асфальтированием дорог, к этим работам отношения не имеет, так как асфальтовые заводы уже не работают. Асфальтирует дорогу возле ЦГБ один из городских предпринимателей по просьбе департамента ЖКХ, привезенным из Новочеркасска асфальтом.

Посетители больницы, конечно же, рады асфальту. Однако люди, имеющие отношение к дорожным работам, сомневаются, что свежий асфальт, уложенный в слишком прохладную для таких работ погоду (выше +5 градусов), пролежит до весны.

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